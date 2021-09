Junqueras, dispuesto a "volver a prisión si hace falta" por la independencia

Albert Llop/NurPhoto via Getty Images

Albert Llop/NurPhoto via Getty Images El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en junio.

“Por este compromiso estamos dispuestos a continuar asumiendo todos los sacrificios necesarios”, ha asegurado Junqueras, antes de añadir: “Este compromiso es tan sólido que por él estamos dispuestos, si hace falta, a volver a la cárcel”. “Tenemos la suerte de no tener miedo a nadie”, ha asegurado.

Según Junqueras, hay gente que “en lugar de construir colectivamente prefiere sembrar odio, hay gente que no nos quiere dejar hablar, gente diversa a la que no le gusta que hablemos”. “Algunos son jueces y van vestidos de negro, otros son aprendices de juez y nos quieren juzgar a todos y quieren decidir qué es lo que podemos decir y lo que no podemos decir”, ha señalado.

A ellos les ha dirigido un mensaje: “No nos silenciarán, ni sus prisiones, ni sus rejas, ni los insultos, ni las amenazas, ni nada”. “Estamos tan convencidos de la razón que nos asiste, estamos tan seguros de que aquello que decimos es bueno para el conjunto de la ciudadanía de este país, que no dejaremos de decirlo y de defenderlo nunca”, ha subrayado el líder de ERC, indultado en junio.

Junqueras ha recalcado que el independentismo necesita “ser más y ser más fuertes, tener más complicidades, construir más alianzas en todos los ámbitos sociales y sectoriales del país” y disponer de la máxima “fuerza democrática para intentar hacer imposible la represión” del Estado.

Por su parte, Vilalta ha identificado a ERC como el independentismo de los que “no silban a los compañeros de viaje, y mucho menos” a los que han pasado por prisión, una alusión directa de desagravio a Junqueras por los abucheos en la Diada. Vilalta ha definido el independentismo de ERC como “inclusivo”, con voluntad de “sumar” y de ser ”útil”, no para “mantenerse en el poder”.