Las polémicas de Kanye West

El rapero alcanzó un estrellato meteórico con su primer álbum, The College Dropout, al que siguieron Graduation y My Beautiful Dark Twisted Fantasy. West se colaba con cada tema en lo más alto de las listas de éxitos y acaparaba premios. Ahora la música comercial ha pasado a un segundo plano y el artista se ha centrado en su faceta de empresario, diseñador y director de un coro góspel.

Todavía no está claro si seguirá adelante con la campaña o si es una herramienta de marketing para un nuevo proyecto. West, que no cumple algunos requisitos legales para formalizar su candidatura en todos los estados, no es extraño a la polémica. Enfrentamientos, excentricidades, salidas de tono... el posicionamiento y la actitud de West ha conseguido opacar para muchos su talento musical.