Karina estuvo a punto de participar en el Benidorm Fest y no descarta presentarse en 2023

“Digo, yo para el año que viene voy al Benidorm Fest. ¿Por qué no? De aquí al año que viene igual me sale una casa de discos y así voy acompañadita. Porque ir sola no, como que no. Estoy muy contenta y muy animada”, ha contado Karina, que también ha mandado su enhorabuena a Iva Zanicchi, que ha ido a Sanremo a sus 82 años.