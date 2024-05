Évole escucha lo que dice de los impuestos el ganador de Pasapalabra y se acuerda al momento de Ayuso

El presentador de televisión Jordi Évole ha reaccionado en su cuenta de X a las palabras sobre los impuestos de Óscar Díaz, ganador del bote de Pasapalabra que se llevó este miércoles 1,8 millones de euros.

En una entrevista concedida al portal VerTele! ha reconocido que le parece bien tener que pagar a Hacienda lo que le toque. Ha asegurado "que Hacienda se lleve lo que se tenga que llevar", ya que es "lo que corresponde" al dinero que ha ingresado.

"Creo en la progresividad de los impuestos y yo espero que se gaste bien. No, no me duele en absoluto y me parecería injusto incluso que gente que gana lo mismo que yo tributara más que yo por el mero hecho de que yo lo haya hecho en un concurso", ha afirmado.

Además, ha añadido que este dinero lo ha recibido de una forma "un poco peculiar", ya que aunque no sea un entorno laboral normal sí que es fruto de su dedicación para preparar el concurso.

"Sí es fruto de mi esfuerzo porque conlleva cierto estudio, preparación y haberlo hecho bien en un determinado entorno un poco raro, aunque no sea un entorno laboral, pero me parece bien", ha asegurado.

A estas palabras ha reaccionado, entre otros, el presentador de Lo de Évole en laSexta acordándose de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su política tributaria. También ha tirado de ironía para hacerle el lema siguiendo el estilo de "Comunismo o libertad".

"Pasapalabra, otro nido de rojos. Ayuso ya tiene eslogan para las próximas elecciones: PASAPALABRA O LIBERTAD", ha sentenciado.