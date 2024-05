Macron advierte del riesgo de muerte que amenaza a Europa

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue el primero en poner sobre la mesa la posibilidad de desplegar tropas en Ucrania para evitar que pierdan la guerra y se extienda a Europa. Hizo esas declaraciones el pasado mes de febrero, pero hace un par de semanas se reafirmó asegurando que "Rusia no puede ganar esta guerra" y que los países aliados deberán replantearse hasta dónde están dispuestos a llegar, tal como han hecho en otras ocasiones desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

"Si los rusos rompen las líneas del frente, si hay una petición ucraniana (...) tendríamos que plantearnos legítimamente la pregunta", ha expuesto el mandatario galo, durante una entrevista con The Economist. "No descarto nada porque nos enfrentamos a alguien que no descarta nada", ha alegado, en una clara alusión al presidente ruso, Vladimir Putin.

En este sentido, Macron ha lamentado las "dudas" de los aliados a la hora de establecer "límites" y ha señalado que la "credibilidad" depende en gran medida de no dar plena visibilidad a lo que se está dispuesto a hacer o no. "De lo contrario, somos más débiles", ha advertido el presidente francés.

Macron ha subrayado que está en juego la seguridad de Europa, ya que asume que, si Rusia logra sus objetivos en Ucrania, no cesará en su ambición expansionista y, además, la "credibilidad" de todos los países europeos quedará en entredicho. "Así que sí, no podemos descartar nada porque nuestro objetivo es que Rusia no pueda ganar en Ucrania", ha apostillado.

"Descartar algo de primeras es no haber aprendido las lecciones de los últimos dos años. En la cumbre de la OTAN de verano de 2022, todos descartamos la entrega de tanques, misiles de largo alcance, aviones. Ahora todos estamos en proceso de llevarlo a cabo, así que nos equivocaríamos descartando lo demás", ha explicado.