Kiko Matamoros desvela lo que tiene en común con el rey Juan Carlos

Matamoros, que se encuentra ingresado por una pancreatitis tras su su operación de vesícula, conectó por teléfono con el programa para hablar sobre su estado de salud. “Las cosas van evolucionando a mejor y tendremos confianza. Me han puesto dos antibióticos nuevos y parece que la infección va remitiendo”, señaló con respecto a la dolencia que sufre y que proviene de la cicatriz del hígado tras la intervención.

Además, contó que lo que peor llevaba era estar encerrado en el centro médico. Fue entonces —y aprovechando que estaba al tanto de las últimas noticias del monarca— cuando contó que estaba en la misma habitación que usó Juan Carlos I.

“Estoy en la misma habitación en la que estuvo el rey Juan Carlos cuando pidió perdón”, señaló en tono de humor. La sala a la que hace referencia se encuentra en la madrileña clínica Quirón, donde pasó por quirófano en abril de 2012 tras una factura de cadera en su viaje a Botswana. Fue entonces cuando pronunció la recordada frase: “Lo siento mucho. Me he equivocado, no volverá a ocurrir”.