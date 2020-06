Kiko Matamoros, sobre si ha votado a este partido político: "En mi puta vida"

Tarde de polémica en Sálvame, que este lunes se ha convertido en una especie de Al Rojo Vivo debido a la gran polémica que se vivió este fin de semana en Sábado Deluxe.

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban protagonizaron una de las mayores broncas que se recuerdan en la historia del programa. La princesa del Pueblo, que volvía a plató después de tres meses debido a la crisis por el Coronavirus, criticó la gestión del Gobierno de España.

“Ah, no, si tu discurso no me ha gustado nada, ¿eh?”, dijo el presentador. “Me ha parecido un rollazo, pero bueno”, agregó. “Un rollazo porque tú no lo vives, porque tú no tienes amigas que cogen el Metro”, contestó Esteban, un comentario que indignó lo más grande a Vázquez, quien desató su ira contra la colaboradora.

Este lunes, Sálvame ha abordado toda la polémica, algo que ha provocado otra discusión entre Kiko Matamoros y Antonio Montero. Montero, que tuvo un encontronazo con Jorge Javier, de esa discusión sale la ya mítica frase “este es un programa de rojos y maricones”, se quejó del trato que le dio el presentador tras decir que él votaba a Vox. Además, también ha criticado el actual sistema sanitario de España.

“Díselo a tus amigos del PP”, le ha espetado Matamoros poniéndose en pie y abandonando el plató. “Tengo que pedirle perdón a Antonio, porque decirle que es del PP está mal, a lo mejor me quedo corto”, le ha dicho Matamoros pidiéndole perdón a su manera.

Después, Montero le ha espetado a Matamoros que seguro que él ha votado al Partido Popular, algo que Matamoros ha negado de forma categórica en varias ocasiones: “En mi puta vida he votado yo al PP”.