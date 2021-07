Kiko Rivera revela el dinero que tiene en el banco

El DJ Kiko Rivera confesó este miércoles en La Resistencia, el programa que conduce David Broncano, el dinero que tiene en el banco y la frecuencia en sus relaciones sexuales.

El artista reconoció que tiene dinero como para no pasar apuros y vivir tanto él como su familia: “Tengo dinero suficiente para que tanto mis hijos como yo vivamos el resto de mi vida, si me muero esta noche, claro”.

Tras esta primera explicación, Rivera pensó unos segundos y dio la cifra exacta, algo que aplaudió Broncano y el público del programa: “Tengo en el banco, sin contar patrimonio porque no me lo han dado, como un millón y medio de euro más o menos”.

Previamente, Rivera ya había respondido de manera totalmente espontánea a las relaciones sexuales que tiene. “Soy un tío normal, pero follo poco”, aseguró.

El músico explicó que esta falta de sexo se debía a que tiene tres hijos. “Además, a mí me gusta follar en la cocina para tener la nevera al lado cuando acabo”, comentó.

Rivera valoró que es complicado hacerlo cuando uno es padre y explicó su situación: “Cuando mi mujer tiene ganas, yo estoy liado con Twitch y no puedo. Cuando las tengo yo, ella no puede. Muchas veces cuando los dos tenemos ganas a la vez, está la niña por medio y no se puede”.