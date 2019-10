Kiko Veneno: "Todos los veranos iba a Cataluña, donde hablaban otro idioma, y me parecía fabuloso"

Kiko Veneno (¡qué qüeno!) es un invitado tranquilo que nada más llegar admira el bólido, un Seiscientos de Trip Troop de principios de los setenta con radiocasete incorporado.

Me cuenta que tiene un Mercedes 190 L y que su familia se lo pintó de blanco para convertirlo en el protagonista de su canción emblemática. Me lo repite al comienzo del paseo Autoentrevistas y me hace mucha gracia el detalle.

No desvelo más, disfruta de un paseo con uno de los grandes de la música de nuestro país que presenta en directo su enorme disco Sombrero Roto. Aquí tienes todas las fechas de los conciertos de Kiko Veneno.