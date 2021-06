La Abogacía del Estado pide 25 años para Jordi Pujol Ferrusola y no se dirige contra el padre

Gonzalo Arroyo Moreno via Getty Images

La Abogacía del Estado pide 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol , en un escrito de acusación que no se dirige contra el padre, quien está procesado por la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal o asociación ilícita.

No obstante, no propone pena ni para el expresidente catalán, a quien la Fiscalía pide nueve años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo, ni para sus otros cinco hijos.

La mayoría de miembros de la familia movió entonces los fondos a Banca Privada d’Andorra (BPA), donde abrieron nuevas cuentas, y “en un momento posterior” adquirieron “estructuras societarias absolutamente opacas a las que transfirieron sus capitales”.

“Dos años más tarde terminaron cerrando, también todos simultáneamente, estas estructuras fiduciarias, a finales de 2014”, según el escrito, que detalla que varios de los miembros de la familia regularizaron su situación tributaria acogiéndose a la amnistía fiscal de 2012

No obstante, precisa, Josep Pujol lo hizo “de forma incompleta e inexacta” y su hermano no solo no lo hizo sino que, una vez abierta la investigación penal contra él, siguió “con la estrategia de ocultar sus fondos, canalizándolos en ese momento hacia México”.