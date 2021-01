La bandera que nunca antes había entrado en el Capitolio

SAUL LOEB via Getty Images

SAUL LOEB via Getty Images Un seguidor de Donald Trump con una bandera confederada, en el interior del Capitolio tras asaltarlo.

El pasado 6 de enero, la bandera de la esclavocracia, la enseña de los estados que provocaron la Guerra de Secesión, penetró por primera vez donde no llegó jamás en el campo de batalla. No existe una imagen mejor para definir la insurrección de los trumpistas que la de un hombre vestido con chaleco marrón y perilla, portando la bandera confederada en los mismos pasillos de Capitolio donde se aprobó la enmienda número XIII, esa que abolía la esclavitud. Hasta ese día, lo más cerca que una bandera confederada portada por un insurrecto estuvo de la “ciudadela de la libertad” fue 12 kilómetros, y sucedió en julio de 1864. En la foto, a la derecha de la bandera se encuentra el retrato de Charles Sunner, el vehemente abolicionista senador por Massachusetts, pero a la izquierda aparece John C. Calhoun, propietario de esclavos y vicepresidente de los EEUU.

En 1856 Sunner fue atacado por Preston Brooks, un congresista por Mississippi, como reacción al discurso en el que criticaba sin piedad a los propietarios de esclavos, incluyendo al primo de Brooks, Andrew Butler. De la misma forma que el abolicionista español Isidoro de Antillón fue apaleado y dejado por muerto en las Cortes de Cádiz por enfrentarse al esclavismo, Brooks blandió su bastón con pomo dorado y golpeó repetidamente la cabeza de Sunner. Debido a las secuelas, el senador por Massachusetts tardó tres años en volver a sentarse en el Congreso y vivió el resto de sus días con dolores recurrentes y una salud precaria.

Pero esa historia es solo la mitad de la fotografía: a la izquierda, casi cubierta por el paño rojo con cruz diagonal y estrellas representando a cada uno de los estados secesionistas, se encuentra el retrato de John C. Calhoun, vicepresidente de los EEUU dos veces, primero con John Quincy Adams y luego con Andrew Jackson. Calhoun, propietario de esclavos él mismo, escribió en 1837 lo siguiente: “En el estado actual de la civilización, en el que dos razas de origen diferente y que se distinguen por el color y otras diferencias físicas e intelectuales son reunidas, la relación que existe entre ambas en la actualidad en los estados esclavistas no es la de algo malvado, sino la de un bien positivo”. ¿Positivo para quién?, cabe preguntarse.