La bronca más gorda de Lydia Lozano en 'Sálvame'

″¡No me toques! ¡Que no me toques!”. Hasta ese punto ha llegado la bronca de este jueves entre Lydia Lozano y Ania Iglesias (concursante de GH 1) en Sálvame ( Telecinco ). Lo que ha empezado como una broma en la que se estaba recreando las escenas más esperpénticas de ‘la Marbella de Jesús Gil’ ha acabado de la peor manera , y no es para menos.

Ania Iglesias ha desvelado que la colaboradora le ha pedido que le mintiera al director del programa, David Valldeperas, para que ella no tuviese que disfrazarse porque “el vestido era muy pegado y no le gusta”. Ese comentario ha hecho que las dos se enganchen en directo.

“Te lo he tenido que hacer a medida porque lo quieres suelto, no lo quieres apretado, no quieres enseñar la espalda (...) Te he dado a elegir trajes desde el lunes”, ha intentado explicar la estilista.

Además, durante uno de los cortes publicitarios, el programa ha grabado a Lydia criticando la falta de profesionalidad de Ania y llamándola “mala”.

″¡¿Ves como es mala?!”

La estilista ha continuado atacando a la colaboradora de Sálvame: “Ella me dijo ‘no quiero una transparencia y no quiero un escote’ (...) Tú no aceptas tu físico”. Esta última frase es la que ha hecho estallar a Lydia Lozano, que se ha echado a llorar como nunca (y eso que lo hace de manera habitual), y a Mila Ximénez, que ha recriminado a la estilista su comentario.

″¡¿Qué no acepto mi físico?! ¡¿Ves como es mala?! ¡No quería que entrase en el camerino! ¡¿Cómo precisamente ella?!”, ha dicho la colaboradora, refiriéndose sin mencionarlo abiertamente a la anorexia que Ania sufrió.

Al parecer, ambas coincidieron durante dos años como colaboradoras de A tu lado (2002-2007) y desde entonces tienen una mala relación.