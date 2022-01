La brutal y necesaria respuesta de un centro de salud a un usuario que se quejó de la espera

Los sanitarios responsables de la Atención Primaria llevan exprimiendo al máximo sus días prácticamente desde que empezó la pandemia, pero con ómicron han visto su actividad multiplicada exponencialmente.

Desde que estallara esta última hora, se han visto a diario largas colas en los centros de salud. La saturación es tan grande que hay médicos que han atendido en un solo día más de un centenar de pacientes.

Desde la asociación vecinal de La Poveda, un barrio de Arganda del Rey (Comunidad de Madrid), han compartido la respuesta de un centro de salud a un paciente que se quejó hace unas semanas de las largas esperas para ser atendido. La carta aparece firmada conjuntamente por el Responsable de reclamaciones del ambulatorio y la Dirección del mismo.

“Veo por su escrito que desconoce la realidad de la sanidad pública madrileña. Desde hace más de diez años, estamos reclamando que se incremente el número de profesiones médicos”, comienza el escrito.

Explica que tendrían que haberse aumentado las plazas en las facultades de Medicina y en el número de médicos residentes de Medicina de Familia en los hospitales. “Haber mejorado las condiciones laborales en cuanto a salario y facilidad para la conciliación familiar como han hecho las comunidades de Castilla-La Mancha y Castilla León sin ir más lejos”, continua.

Con ello, estas autonomías, señala, han conseguido que los pocos residentes que se forman en los hospitales madrileños se vayan a trabajar ahí y no se queden en la región.

“Si a ello le sumamos que en los próximos cinco años nos jubilaremos un 40% de los médicos de Atención Primaria, el problema se incrementará”, asegura.

Finalmente, reconoce que esta carta no responde a la reclamación directa del usuario, pero afirma que no hay alternativa. “No hay otra respuesta posible si los que tienen que mejorar la sanidad pública no creen en ella”, sentencia.