La calle más viral de España vuelve a ser noticia

Pocas veces una localidad como Arroyo de la Encomienda se verá en tantos titulares como en 2020. Una de sus calles, la que conecta una carretera con un almacén de IKEA saltó a la fama hace unos meses por su nombre. Y ahora vuelve a ser viral, en el día de la Lotería de Navidad.

El nombre de la vía hizo de ella poco menos que un referente dentro y fuera de las fronteras españolas. No sin ingenio, los responsables la bautizaron como Me Falta un Tornillo. Imagina la escena: “Yo vivo en Me Falta un Tornillo, 2”.

Pero como 2020 está siendo tan raro, esta peculiar calle de la localidad vallisoletana ha vuelto a los portales al caer en una de sus administraciones, La Rana de Oro, dos de los premios de la Lotería de Navidad. En concreto, el tercero 52.472 y un quinto, 55483. O lo que es lo mismo, 50.000 y 6.000 euros por décimo, respectivamente que han caído en Arroyo de la Encomienda.