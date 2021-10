La cara de Ana Pastor al enterarse de las dos palabras con las que el rey emérito llamó a Corinna

“Sí, putón verbenero, que yo no lo había oído nunca”, ha señalado Urbano. “Yo sí lo había oído, pero me sorprende de alguien así, en fin. Luego tuvo una relación con Corinna, lo que dice mucho de sus...”, ha dejado entonces en el aire una frase que más adelante completó de forma rotunda.

“Hay un momento en que el rey se enamora y quiere casarse con Corinna. Ella habla con su padre y dice: ‘Me ha pedido matrimonio’. Una noche, no le dimos mucha importancia, el rey cena con sus hijos, con los tres. Ahí es donde les plantea: ’Yo me he enamorado. Yo no me casé con amor. No puede haber otra madre mejor, pero yo estoy enamorado y quiero divorciarme”, ha continuado entonces Urbano.

En ese momento, ha explicado que Corinna ya estaba casada con otro hombre: “Iba de oca en oca y tiro porque me toca. Es un putón verbenero”, ha replicado las palabras de Juan Carlos I.