Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, ha mostrado su estupor en la Cadena Ser ante unas palabras que pronunció Iván Redondo, el que fuera asesor estrella de Pedro Sánchez, en el programa de La Sexta Lo de Évole.

“Muchas veces ha planteado y yo lo he leído en medios de comunicación que yo tenía una enemistad con Carmen Calvo. Es una de las personas de las que más he aprendido, que siempre me ha respetado en mi esfera y yo en la suya”, dijo Iván Redondo. E Iglesias, al oírlo, no pudo reprimir un gesto de asombro.

“Señora Calvo, nos sorprendió mucho anoche saber que se llevaba tan bien con Iván Redondo”, planteó el presentador de Hora 25, Aimar Bretos. “Sí, a mí también”, respondió Calvo.

″¿O sea, que usted también se sorprendió al saber que se llevaba tan bien con Iván Redondo?”, plantó el periodista. “Pues sí”, respondió brevemente la exvicepresidenta. ”¿Y no va a decir nada más?”, insistió Bretos.