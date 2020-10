La confesión de Meghan Markle: "Fui la persona más troleada del mundo entero en 2019"

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Meghan Markle, en un acto en la abadía Westminster, el pasado noviembre.

Meghan dijo que el impacto de la pandemia había empujado a las personas cada vez más hacia Internet, lo que, según ella, habilitó una “vulnerabilidad” y un lugar para la “desconexión”. “Puedo hablar a título personal porque me dijeron que en 2019 yo fui la persona más trolleada en todo el mundo, hombre o mujer”, dijo Meghan.

“Ni siquiera puedes pensar en lo que se siente porque no me importa si tienes 15 o 25 años si la gente dice cosas sobre ti que no son ciertas lo que eso le hace a tu mente y la salud emocional es muy dañino”, dijo sobre los efectos de los comentarios y el trolleo del que fue víctima.

Además, la ex actriz de Suits afirmó que aunque sabía que su experiencia y la de su esposo es particular, sigue siendo una experiencia humana y eso es universal: “Todos sabemos lo que se siente cuando hieren nuestros sentimientos, todos sabemos lo que se siente estar aislado o estar ‘ajeno’ ... todos lo estamos averiguando”.

“Meghan dijo eso que sucedió en 2019 a escala global, pero si eres una niña o un niño en la escuela, ese es tu mundo, así que si estás siendo atacado, acosado o lo que sea en internet... se siente igual”, añadió su marido, el príncipe Harry.

“Creo que es muy fácil ser absorbido y consumido por la negatividad, pero todos tenemos la opción de poder eliminar eso de nuestras vidas”, agregó como consejo.

Más tarde, Meghan agregó que, pese a todo, ahora “le está yendo muy bien” y dijo: ’Los últimos meses han sido buenos para todos, ciertamente no podemos quejarnos, somos afortunados de tener nuestra salud, tenemos techos sobre nuestras cabezas.

Por su parte, Harry agregó: “Nos sentimos increíblemente agradecidos y afortunados de poder tener un espacio al aire libre donde nuestro hijo puede dar sus primeros pasos. Espacio al aire libre donde pueda tener suficiente espacio para correr y moverse. Es una gran bendición”.

Felices con Malala

Siguiendo con sus actividades solidarias, los duques se han unido también a la activista Malala Yousafzai en una charla virtual con motivo del Día Internacional de la Niña. Desde su casa de Santa Bárbara, han hablado sobre los desafíos a los que se enfrentan las niñas de todo el mundo para acceder a la educación a raíz de la pandemia de coronavirus.

Los duques de Sussex, a los que recientemente vimos debutar en la televisión estadounidense, también le han contado a Malala cómo han sido estos meses de aislamiento por la cuarentena. Meghan asegura sentirse afortunada porque han pasado “mucho tiempo en familia” durante la pandemia, y el príncipe Harry ha añadido que durante este tiempo han podido ver “los primeros pasos de Archie, su primera carrera, su primera caída, todo”.