La contundente respuesta de Susana Díaz a Pablo Motos tras la polémica

El presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, es uno de los nombres propios (para mal) de este martes y lleva desde primera hora de la mañana en lo más alto de las tendencias de Twitter.

El conductor del exitoso espacio televisivo de Antena 3 ha sido criticado en redes tras una pregunta sobre su acento andaluz a Roberto Leal, nuevo presentador de Pasapalabra.

Motos quiso saber si el presentador de Operación Triunfo se había acostumbrado ya a hablar deprisa, una característica básica para estar al frente de Pasapalabra.

“Yo hablo muy deprisa, aquí el tema está en hacerlo y que se te entienda”, afirmó Leal. Ahí fue cuando Motos dejó el comentario por el que ha sido criticado y preguntó si “iba a suavizar el acento andaluz o si lo iba a dejar”.

“Al final no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción. Será un debate y a mí me encanta que surja. Yo trataré de articular más y en el momento en el que los concursantes me entiendan, que lo hacen perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión, ya no hay problema. A partir de ahí a disfrutar, pero creo que la clave es ser tú mismo, porque si Antena 3 te llama es para que no seas un muñeco”, afirmó Leal.