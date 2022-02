La conversación de WhatsApp que arrasa: de mascarse la tragedia a final feliz

A pesar de que le gritó que no, ella puso el microondas y la videollamada se cortó. “Dime que no los has puesto de verdad”, le preguntó por WhatsApp. Sin embargo, el mensaje directamente ni le llegó.

mi hermana y yo estabamos en videollamada y le dije que me metiese en los aparatos d la casa ej m metio en la nevera y en una olla y luego me metio en el microondas y me dice quieres ver como se dan vueltas? y yo QUE NONONONO y de pronto… s colgo y… pic.twitter.com/ZbcDIf6feD

“Mi hermana y yo estábamos en una videollamada y le dije que me metiese en los aparatos de la casa. Me metió en la nevera y en una olla y luego me metió en el microondas, me dijo si quería ver cómo dan vueltas. Yo le dije que NONONONO y de pronto… se colgó”, escribió la joven.

Por fortuna para ellas y tal y como ha actualizado la información en Twitter, el móvil solo se quedó sin cobertura y sigue funcionando.

“Mi hermana solo se había quedado sin cobertura pero se fue a la cama y decidió contestarme mucho más tarde. Yo creyendo que de verdad había puesto el microondas”, ha reconocido.