La crisis de salud mental no se va, se queda

Desde hace un tiempo se viene diciendo que la cuarta ola será la de la salud mental. Pero lo que muchos no dicen es que esa oleada no está por venir, sino que ya está entre nosotros.

“La población está al borde del límite de lo tolerable”, afirma José Ramón Ubieto, psicólogo, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y autor de El mundo pos-COVID. “La acumulación de pérdidas, sumada a la incertidumbre de no saber cuándo acaba esto, es muy complicado de soportar”, añade.

Cuando el psicólogo habla de “acumulación de pérdidas” se refiere no sólo a “las más graves, las de vidas humanas”, sino también a “las pérdidas de salud y de calidad de vida por las secuelas de la enfermedad, las pérdidas económicas y las pérdidas que hemos sufrido todos en cuestión de restricciones: los abrazos que no nos hemos dado, los viajes que no hemos hecho, las bodas que no se han podido celebrar, las veces que no has podido salir a ligar”, enumera.

Quién ha sufrido más pérdidas

Dicho de otra manera, todos estamos afectados porque todos hemos sufrido pérdidas, pero estas no han tenido la misma magnitud. Ubieto cita tres colectivos concretos que han sufrido un impacto psicológico especialmente duro: “Los sanitarios de primera línea, que han visto morir a muchas personas, que han tenido que hacer frente a situaciones de duelos imposibles que no se han podido realizar; las personas mayores, que en muchos casos se han quedado viudas de una manera abrupta y, muchas veces, sin poder despedirse y en soledad; en tercer lugar, los adolescentes, que aunque no lo han sufrido como los otros dos grupos, necesitan más contacto que el resto, y conciben el tiempo de manera distinta”.