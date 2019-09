La crítica más inesperada de Lolita a España en 'Viva la vida': "Aquí no canto más"

Lolita Flores ha sido una de las artistas que han entrado en directo en Viva la vida (Telecinco) este domingo para brindar un último homenaje al cantante Camilo Sexto, fallecido este domingo a los 72 años.

La falta de reconocimiento al músico alicantino ha provocado que Lolita criticara a España.

“Si alguien que está peor reconocido en la música de este país soy yo. Aquí no canto más, me voy a América a hacerlo. No me hables de reconocimientos musicales en este país, porque no me ha pasado nunca. En España no canto”, ha empezado.