La culpa de todo no la tenía Yoko Ono

La historia canónica (esa que las feministas queremos deconstruir día sí y día también) ha construido un relato tan sesgado y parcial que nos ha impedido conocer, de verdad, las historias de quienes no entraban en esa norma. Las mujeres son (por ser la mitad de la humanidad) las más perjudicadas con este reparto injusto del relato histórico, pero también se han quedado fuera grupos minorizados que no encajaban en el discurso oficial, esto es, quien no fuera varón, blanco, de clase media o alta, heterosexual y occidental.

Así, hemos contemplado una y otra vez el eterno relato de las malas mujeres, las femme fatale, esa construcción simbólica patriarcal de las mujeres como peligrosas y capaces de condenar a los hombres a su perdición. Nosotras siempre somos las malas, aunque las estadísticas digan lo contrario, aunque no hayamos podido tener una voz propia en tantos siglos… Y, aún así, seguimos perpetuando esta idea (que parte de la historiografía religiosa también) de la mujer como perversa. Fue Salomé con Herodes, fue Eva con Adán, fue Pandora con su caja…y lo han sido Marina Abramovic, Gala, Marylin Monroe, Yoko Ono, o incluso Ana Mendieta con Carl André (según Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía “La carrera de Carl Andre ha sufrido por la muerte de su mujer” – ella se precipitó desde su apartamento en Nueva York, en medio de una fuerte discusión de ambos, a ella se la escuchó decir “no, no, no” y él apareció lleno de arañazos. Fue acusado de asesinato pero absuelto en un juicio poco claro. Sin embargo, aún hoy, pareciera que el mayor afectado sea él, no ella…).

En esta ocasión me gustaría detenerme en Yoko Ono, por ser de las creadoras vivas más interesantes y menos reconocidas. ¿Quién es realmente Yoko Ono? ¿Era simplemente “la pareja de”? Parece que no (aunque sigamos insistiendo en que ellas sean “musas de” cuando la fama de ellos eclipsa el trabajo de ellas). En el caso de Yoko Ono, es pionera en el arte conceptual y de performance, fue de las primeras en incluir la participación en sus acciones y su trabajo es reconocido como uno de los mejores en el arte contemporáneo de las últimas décadas. Ono es también de las primeras artistas feministas, y ha trabajado con vídeo, objetos, cine, sonido, instalaciones, performance…y su corpus creativo se ha centrado en convertir al público en un elemento activo de la obra, interviniendo, tocando, produciendo, formando parte del resultado final.