La curiosa historia del descubrimiento de la anestesia gaseosa: de las ferias ambulantes a los quirófanos

El “gas de la risa” y el éter

Circunstancias parecidas concurrieron con respecto al éter. Un ayudante y alumno de Davy, Michael Faraday, estudió las propiedades del éter y advirtió que su capacidad para inducir un estado de insensibilidad letárgica era muy parecida a la del óxido nitroso. Esta observación fue publicada en la revista Quarterly Journal of Science and the Arts, en 1818, pero también pasó prácticamente desapercibida para la comunidad científica.