La danza del fuego

Justo es que durante unos días no tengamos más vista que nuestros pies al final de la hamaca ni más preocupación que no repetir las raciones del chiringuito, no nos vayamos sin haberlo probado absolutamente todo. Pero llega un momento en que hemos puesto nombre a cada grano de arena de la playa y a cada gaviota del crepúsculo y ya no sabemos de qué hablar ante el gin-tonic nocturno. Es tiempo de buscar experiencias nuevas y darle un empujón excitante a los últimos días de asueto.