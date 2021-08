La dura conexión que ha vivido 'Espejo Público' sobre Afganistán: "¡Esto es un puto drama!”

Pampliega ha afirmado que “la realidad es que sí les hemos abandonado”. García, ya casi con lágrimas en los ojos, ha confesado que es “la primera vez que escuchamos un testimonio tan crudo y que nos dice que lo que está pasando es que hay gente que está en serio riesgo de perder la vida”.

“Es jodido. Llevo desde el domingo sin separarme del teléfono móvil, me siguen llegando peticiones y yo no tengo el valor de decir a esta gente que no les puedo ayudar. Ayer se puso en contacto una señora conmigo que tiene 15 personas. No tengo palabras. No sé cómo explicarlo”, ha contado el periodista de guerra. ”¡Esto es un puto drama!”, ha sentenciado.

Pampliega ha relatado que “los hemos dejado abandonados desde 2015, llevan seis años pidiendo que les saquemos de ahí”.

García, con la voz entrecortada y entre lágrimas, ha tenido que parar la entrevista y finalizar la conexión: “No vamos a poder seguir. Ha sido la conexión más dura que hemos hecho estos días. Pero gracias por enseñarnos lo que es la realidad en Afganistán”.