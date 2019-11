La emotiva esquela publicada en 'El País' que sorprende por su inesperado final

Los domingos suelen ser días en los que los amantes de la prensa escrita dedican su buen rato a repasar con calma el o los periódicos.

Y a veces, alguno de ellos se topa con historias inesperadas en lugares insospechados.

Como seguro que han hecho muchos al ver la preciosa esquela que publica este domingo el diario El País, en la que José María homenajea a su mujer, María del Pilar, Pilarita, en el primer aniversario de su muerte.

Una esquela que ha emocionado a muchos en Twitter, pero también sorprendido por su última frase.

Este es su contenido íntegro:

“Hola Pilarita. Hace un año la vida se nos acabó, más para ti que para mí, que continúo viendo pasar los días intentando comprender por qué te tocó a ti.

Es contrario a la lógica aceptar que no sigues a nuestro lado, merecías haber dispuesto de tiempo para ver crecer a Gael y Dante.

Dicen que debo acomodarme a un nuevo presente, pero ¿cómo se llena tu ausencia? ¿Cómo aprendes a dormir sin sentir el calor de tu cuerpo? ¿Cómo aprendes a despertar sin verte en la cama? Rechazo la llegada de la noche y del amanecer.

Te esforzaste y me ayudaste a esforzarme para dar futuro a la familia que formamos. Tu vocación siempre fue ser útil, estabas al lado de quien te necesitaba sin pedir nada a cambio, eras así, pura bondad y amor. Como mujer, madre y esposa tu legado es maravilloso, hiciste más de lo que podías, más de lo que debías y diste más afecto del que recibiste.

No estás aquí, pero no te has ido, el pasado está presente en mí. Tu móvil sigue activo, llámame cuando quieras para vernos. Te mando muchos besos. José María”.