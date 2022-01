La emotiva petición de ayuda de un hombre en Albacete para recuperar un objeto muy preciado

La prenda fue tejida por Carmen, su esposa ya fallecida hace unos años. “Es el valor por mi mujer, que falleció hace ya cuatro años. Estaba loca conmigo, me quería y yo a ella igual”, explicaba Ángel en una entrevista con Noticias CMM . Ya son varios los vecinos que han contactado con él para enseñarle bufandas que habían encontrado, pero por el momento sigue sin aparecer.

Ángel Saenz colocó carteles por todas las calles de su barrio y ha conseguido enternecer a sus vecinos con su historia. El hombre viudo decidió pedir ayuda para encontrar una bufanda naranja con listas marrones que había perdido hace poco más de una semana. Sin embargo, no sé trataba de una bufanda cualquiera.

En el cartel difundido por Ángel explica que la perdió el día 3 de enero por la mañana en la zona de Las Oliveras de los Invasores en Albacete. Además, ofrece 50€ de recompensa a la persona que la devuelva e incluso más si fuera necesario. “No es lo que vale, es el recuerdo de mi señora ya fallecida”, concluye el mensaje.

Son muchos los usuarios que han difundido su historia en redes sociales e incluso se han ofrecido a tejerle una bufanda similar en caso de que no pueda encontrar la suya. “Tengo exámenes, pero da igual, me voy a ir a Albacete a buscar la bufanda de este señor”, comentaba una usuaria en la publicación, que ronda ya los 13.000 retweets y los 25.000 me gusta en apenas 24 horas.