“De usted no puedo esperar el respeto, usted puede llamarme autócrata, asesino, como me ha llamado a lo largo de esta legislatura”, ha dicho el jefe del Ejecutivo, que ha provocado la reacción de Abascal, que ha negado ese extremo.

“Sí, sí, revise usted. Es que algunas veces cuando usted sube aquí algunas veces no se da cuenta de las barbaridades que dice”, le ha espetado antes de añadir: “Pero ya le digo yo que me lo ha dicho”.

“Pero mire, se lo agradezco, entonces no considera que yo soy un asesino. Dígalo. No, no lo considera. No pasa nada, si usted me dice que no aquí se acabó el reproche y pasamos a otra pantalla”, le ha dicho, mientras Abascal le emplazaba a esperar a su réplica.