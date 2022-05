La escritora Ana Iris Simón da su opinión sobre el gesto de Calviño y se lía en Twitter

La parte final no la había visto, la indignidad en su máxima expresión. https://t.co/GaeG1tQilR

Bueno, hay que estar en la situación, rebelarse y después ver si es posible pactar. No sé si por ejemplo evaluaste el número de columnistas hombres antes de aceptar tu columna. Es muy difícil encontrar el modo de cuestionar desde dentro. Saludos cordiales y muy respetuosos.

No sé qué tiene que ver esto con el feminismo liberal, al menos el descrito por @Godivaciones

Pensé exactamente lo mismo. Se lanza el mensaje de que hace falta una señora, da igual quién sea, pero que sea señora, para hacer la foto y ya está. Me parece una falta de respeto para con ella. Creo que toda la acción es muy desafortunada.

“Las mujeres no sólo tenemos que estar, se nos tiene que ver y se nos tiene que escuchar y yo siempre que tenido ocasión, he influido y he tratado de mejorar la visibilidad de las mujeres en el plano nacional, pero también en eventos y foros internacionales”, ha señalado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.