La España que (no) suma de Pablo Casado

“Esas fórmulas funcionan de forma puntual y excepcional, no son extrapolables al conjunto de España”, ha comentado por su parte Ignacio Aguado , que este agosto ha sido nombrado vicepresidente de la Comunidad de Madrid gracias al pacto entre su partido, el PP y Vox.

En la misma línea, la portavoz naranja en el Congreso, Inés Arrimadas, ha negado una vez más la oferta aduciendo que “Ciudadanos es un proyecto limpio, propio y regenerador”. “Hemos demostrado que podemos ponernos de acuerdo (...) somos el partido de la suma y la negociación”, ha apuntado. Entendimiento sí, coalición no.

No han pasado ni 24 horas desde el planteamiento oficial y Casado ya tiene encima de la mesa una suma, pero de noes a su iniciativa.

A pesar de la clara oposición de las dos formaciones, el PP no desiste. Una de las firmes defensoras de esta coalición, Cayetana Álvarez de Toledo , ha remarcado que “España Suma” es “inteligente, noble y necesaria” y que su presidente, Pablo Casado, no va a escatimar “ni un solo esfuerzo” para que prospere.

La voluntad de Casado para materializar su gran proyecto lleva fraguándose desde las sucesivas campañas electorales de este año. “Si vamos dispersos a las urnas la economía se va a volver a dispersar y el Estado social se va a volver a fragmentar. Si vamos unidos tendremos los escaños suficientes para gobernar”, repetía tanto en abril como en mayo el líder de los populares, pero la realidad es que ni siquiera en Génova existe consenso en un partido poco dado a mostrar sus diferencias internas.

Ha sido una vez más el líder gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien no ha dudado en hacer públicas sus reservas al asegurar que este no era un planteamiento que tuviera encaje en la Comunidad de Galicia: “Es evidente que los proyectos no son miméticos en todos los territorios de España y en Galicia hay un partido que ya suma a la inmensa mayoría de los gallegos, que es el PP de Galicia”.

Los números siguen sin dar de cara a una repetición electoral

El Partido Popular obtuvo en las últimas elecciones el peor resultado de la historia, propiciado entre otros factores, por la irrupción de Vox en el Congreso.

Pese a que no varió mucho con respecto a los comicios de 2016, y que incluso el PP obtuvo más votos que entonces, la prima conservadora que siempre había tenido el sistema electoral, en este caso benefició al PSOE, que fue el partido más votado en la mayoría de circunscripciones.

El 28-A las tres derechas sumaron 147 escaños, muy lejos de los 176 necesarios para lograr la mayoría que les permitiera gobernar.

Sea bajo la fórmula “España Suma” o mediante otras iniciativas, lo único que tanto en el PP, como Ciudadanos y Vox saben es que no pueden eludir el espíritu de Fuenteovejuna: todos a una.