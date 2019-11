La espectacular aparición televisiva del hermano de Pilar Rubio: seguramente no sabías que era él

Numerosos rostros conocidos se dieron cita el lunes pasado en la gala benéfica en ayuda a la lucha contra el SIDA que se celebró en Barcelona y que presentó Jesús Vázquez.

Por allí pasaron, entre otros, Aitana, Ana Guerra, Pablo López, Miriam Rodríguez o Alfred. Y los espectadores pudieron disfrutar de destacadas actuaciones musicales a través de la cadena Divinity.

De lo que seguramente no se dieron cuenta los televidentes fue de un detalle muy curioso. Por el escenario pasó Lorena Gómez, que interpretó la canción de Queen The show must go on. Acompañando a la artista había un guitarrista que se lució con algún espectacular solo.

Pues bien: el músico en cuestión era Alberto Rubio, hermano de la presentadora Pilar Rubio. Se da la circunstancia de que Lorena Gómez y Pilar Rubio son cuñadas, así que todo quedó en casa.

Rubio ha subido el momento de su actuación a Instagram y ahí se puede ver qué pasó.