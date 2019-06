La esperanza en sus manos: niños refugiados comparten sus recuerdos

Hala , de 11 años, tiene escondidas las fotos que se llevó de Siria para evitar que se estropeen. Pero a veces las saca para mirarlas y recordar su antigua vida. Su favorita es una en la que salen ella y su hermano. “Era viernes. Mi madre me había vestido guapa para la oración del viernes, y luego fuimos al mercado y a un restaurante”, rememora. “Después fuimos al estudio de fotografía en el que nos hicieron esa foto. Cuando la miro, vuelvo a recordar esos días”.

Ahmed

Yara

Yara, de 10 años, sujeta a su muñeca. Se la regaló su padre por su cumpleaños. Ella la llamó Farah. “Tenía miedo en Siria. Había tiroteos. Papá me dijo que cogiera mis cosas, que nos íbamos”, cuenta. “Quería llevar a mi osito, pero mis padres me dijeron que era demasiado grande, así que metí a Farah en mi bolsa”. Yara quiere volver algún día a Siria, y ha prometido a Farah que volverán juntas. “La vestiré y prepararé, y luego nos iremos. Pero esta vez me llevaré todos mis juguetes”.