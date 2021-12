La exdirectora de Salud Pública de Madrid arrasa con su respuesta a lo que ha dicho Ayuso sobre ella en 'El País'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido una entrevista al diario El País publicada este domingo en la que habla de Yolanda Fuentes, exdirectora de Salud Pública de Madrid, dimitida en mayo de 2020 por desavenencias con la estrategia ante la pandemia del Gobierno regional.

Preguntada por aquel episodio, Ayuso asegura que Fuentes “es una mujer que dimitió en los medios de comunicación, una mujer con la que apenas he tenido trato, y que no se ha responsabilizado de la pandemia como sí lo ha hecho por ejemplo el equipo de Zapatero [viceconsejero de Sanidad], o del consejero, que siempre han estado al pie del cañón”.

La presidenta madrileña considera que Fuentes dimitió basándose “en una valoración personal”.

“Esa exdirectora dijo hace poco que el colapso en atención primaria es culpa suya”, le preguntan los periodistas que la entrevistan.

“No sé por qué es más importante la opinión de una directora general que abandona que la de una que sí que está al pie del cañón. Sinceramente”, contesta Ayuso, quien asegura que la opinión de Fuentes no es “más experta que la de la actual directora, que no ha abandonado, y que ha estado en los momentos más difíciles”.

Al leer las declaraciones de Ayuso sobre ella, Fuentes ha contestado con un mensaje desde su cuenta de Twitter:

“Aclaro:

-No dimití en los medios, lo hice en silencio tras horas intentando convencer de que no cometieran una barbaridad.

-No decido por opiniones, sólo por informes técnicos.

-No haberse relacionado con su Directora General de Salud Pública en tal tsunami dice más de usted que de mí.

-Olvídeme”