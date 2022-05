La explosión de Carlos Alcaraz, el niño que jugaba al tenis hasta en el pupitre de clase

Cabeza porque no se desesperó, supo sufrir y consiguió remontar un punto de partido en contra en el cuarto set y un 3-0 abajo en el definitivo quinto set. Tiró de corazón para mostrar un pundonor que enamoró al público francés y puso cojones a la hora de levantar puntos imposibles tras más de cuatro horas de partido.

Aunque pueda ser muy sorprendente para el público general este extraordinario rendimiento tan precoz, los que le conocen desde pequeño no se extrañan de ver a Alcaraz triunfando entre los grandes.

Virtudes Muñoz, la directora del colegio Ciudad de la Paz durante el paso de Carlos por el centro, define al deportista como “un chico humilde, sereno y constante”. “Con 10 años estaba muy centrado en sus objetivos y es el ejemplo perfecto de una persona consistente que no se da por vencido. Y eso es lo que se le ve en una pista de tenis”, afirma.

Moreno cuenta que le preparaba un plan especial para que siguiera el curso mientras estaba en los torneos. “A veces se iba una semana y cuando volvía me decía que no había hecho esos deberes porque acababa muy cansado el día. Le preguntaba si le merecía la pena y me decía que sí, porque era lo que más le gustaba”, afirma la docente. Sin embargo, ambas informan que a pesar de estar fuera parte del curso sacaba notables en las notas. “Cuando estaba en el colegio era capaz de aprovechar al máximo su tiempo”, explica Muñoz.