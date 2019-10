La foto de Sara Carbonero que desata una oleada de apoyo por el mensaje de su camiseta

La periodista Sara Carbonero ha generado una fuerte ola de apoyos en Instagram por el mensaje que llevaba en una de sus camisetas.

La foto en la que se ve la prenda no la subió ella a la red social. Lo hizo su pareja, el portero del Oporto Iker Casillas. Y en ella se puede leer en grandes letras: “Girls can do anything (las chicas pueden hacer cualquier cosa)”.

El futbolista sólo ha acompañado la imagen con una etiqueta y dos emoticonos: ”#girlscandoanything 💪👧🏻”.