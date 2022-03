La frase de la que Toni Cantó se arrepiente: "No fue muy afortunada"

Patricia J. Garcinuno via Getty Images

Patricia J. Garcinuno via Getty Images

En aquel momento, Cantó acababa de ser nombrado en su puesto y quiso responder a las críticas afirmando: “El chiringuito que ves soy yo y ya está, no hay más estructura”.

Ahora, en una entrevista en El Mundo , ha explicado que él sigue estando solo en su Oficina: “Estoy solo y no tengo presupuesto, pero cuento con todo el personal y el presupuesto de las consejerías”.

“Voy presentando ideas y si les gusta lo apoyan y lo financian. Y debo decir que la verdad es que siempre soy muy bien recibido (...). Entre lo que he sacado ya y lo que voy a sacar en los próximos meses, tengo alrededor de 20 proyectos. Soy persuasivo para aquello en lo que creo”, ha afirmado.

En aquella primera entrevista en Espejo Público, Cantó también dijo que la suya era “una oportunidad estupenda: “Mientras hay comunidades autónomas que arrinconan al español y con eso empobrecen a sus ciudadanos poniendo barreras lingüísticas, prohibiendo, multando, yo me siento orgulloso de que haya una comunidad como esta, como Madrid, que aproveche las oportunidades de crear riqueza y empleo”.

En El Mundo, Cantó ha preferido no valorar la guerra interna del PP: “Desde mi puesto en la Oficina del Español no voy a hablar de asuntos internos del PP”. Además ha asegurado que no se ha afiliado al partido aunque se siente “muy honrado” de que el partido le permita “colaborar sin ser afiliado”.