La frase del doctor Cavadas que se le quedó "clavada" a Pablo Motos: "Dije... ¡Hostia!"

La extensa entrevista que Pablo Motos ha dado a Ricardo Moya en El Sentido de la Birra está plagada de titulares, de confesiones y de reflexiones del presentador de El Hormiguero, el programa líder de la televisión en España.

Tras hablar de lo que suponen para él las entrevistas con políticos, Motos ha hablado de cómo afectó al programa la llegada de la pandemia.

“Llega la pandemia y te recuerdo que al principio de la pandemia pensabas que si abrías la ventana te morías. En un momento digo yo corto el programa, nos vamos todos a casa”, ha empezado diciendo el presentador de Antena 3 antes de contar algo “bastante íntimo”.

Motos ha asegurado que tuvo “un momento muy vital” y se acordó de unas palabras del doctor Pedro Cavadas, “uno de los mejores cirujanos del mundo”. Cavadas le contó al presentador la historia de una señora que no tenía cara, que no tenía nariz y que incluso cuando comía la comida se le caía porque no tenía mandíbula.

Al escuchar la historia, Motos le preguntó a Cavadas: ”¿Incluso así se quiere vivir?”. El cirujano le contó entonces que la vida “es igual que un niño en un tiovivo” porque “da igual las vueltas que dé, el niño se va a ir llorando a casa” ya que “el niño quiere dar una vuelta más porque nunca es un buen momento para morirse”.

“Esa frase se me quedó clavada en ese momento donde estábamos todos acojonados y dije ‘hostia, nunca es un buen momento para morirse’ y, a lo mejor, dentro de un mes estoy muerto pero yo voy a volver a hacer el programa de televisión porque la gente ahora necesita compañía. Necesita que haya algo que sucedía antes de la pandemia. Nos quitaron la vida”, ha afirmado.

Motos ha señalado que para él fue importante sentirse útil y que por llegó a hacer 110 monólogos durante los meses más complicados de la pandemia.