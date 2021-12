La frase que Carlos Herrera nunca dijo sobre Franco y Pedro Sánchez que se ha hecho viral

Sin embargo, aunque fue publicada por El Correo de España el pasado 25 de febrero, Herrera nunca dijo esta frase.

El artículo donde se le atribuyen estas declaraciones hacía mención al editorial del mismo día en su programa en el que Herrera sí habla del dictador Franco y de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, pero no lo hace en esos términos, sino que cita una supuesta frase atribuida a Manuel Azaña.

Esto fue lo que dijo Herrera en su programa (pincha aquí para escucharlo):

“Azaña escribió, eso no sé si lo sabe Sánchez porque con lo que no sabe Sánchez se pueden escribir tantos libros, “ yo nunca he sido patriotero, pero ante estas cosas me indigno, y si esas gentes van a descuartizar España -por los independentistas catalanes- prefiero a Franco. Con Franco ya nos entenderíamos nosotros o nuestros hijos o quien fuera, pero esos hombres son inaguantables.

Acabarían por dar la razón a Franco y mientras venga poderes y dinero y más dinero”. De los que Azaña hablaba así son los que han puesto en la presidencia del Gobierno a Sánchez y los que ahora le ha negado el voto a los Presupuestos”.