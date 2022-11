La frase que más le ha dolido escuchar a Macarena Olona desde que se fue de Vox

Sobre estas situaciones ha manifestado que no va a decir si tienen razón o no: “Es como si mi salida hubiese actuado a modo de tapón, de corcho de una botella de champán que de repente hizo que todo lo que se había acumulado de líquido a presión aflorase. Esto es evidente. Hasta llegar a la caída del Secretario General”.

Y aquí ha contado que hubo una frase que le dolió: “Desde que yo anuncio que afortunadamente mis problemas de salud han quedado atrás, no sabe cómo me ha dolido lo de recuperación milagrosa, desde que yo anuncio que afortunadamente mis problemas de salud han quedado atrás en el sentido de que tengo un diagnóstico concreto que no hace peligrar mi vida empiezan a contactar conmigo de toda España persona, a derecha y a izquierda, pero que algunas de ellas son personas que han formado parte de Vox y que han sido apartadas del proyecto o se han visto forzadas a marcharse y que en todos los casos me trasladan que lo que han vivido ha sido falta de democracia interna y faltas de respeto”.