La gordofobia está destruyendo mi relación con mis amigas

El problema es que el hecho de que yo me acepte a mí misma no significa que los demás se hayan deshecho de sus ataduras de la cultura de la gordofobia y las dietas.

Mi fe ciega en la creencia de que debía estar delgada para ser una persona valiosa se juntó con ciertos acontecimientos traumáticos hasta transformar mis dietas en un auténtico trastorno alimentario. Antes de que pudiera darme cuenta, estaba corriendo medias maratones, restringiendo seriamente mi ingesta de calorías y sufriendo con los atracones . Seguí así durante un año hasta que me fracturé una pierna por exceso de ejercicio. Me di cuenta de que ya no estaba en control del monstruo y acudí a un profesional de la salud mental especializado en trastornos alimentarios.

Mi historia comienza como muchas otras. Nace una niña. Esa niña crece viendo cómo las mujeres a las que quiere luchan contra sus propios cuerpos y se castigan a sí mismas por no ser suficientemente delgadas. Prueban las dietas que están de moda en ese momento, programas extremos de ejercicios, restricciones absurdas de calorías e incluso pociones y pastillas “mágicas”. Independientemente de lo que probaran, la pérdida de peso no era ni sostenible a largo plazo ni suficiente. Esa niña llega luego a la pubertad, termina odiando su propio cuerpo y repite el ciclo.

Al principio, temía que mi pareja no me viera atractiva si se enteraba de que iba a ser siempre así. Sin embargo, querer mi propio cuerpo pareció encender más nuestra vida sexual de un modo que nunca había conseguido cuando estaba más delgada y odiaba mi cuerpo. Me preocupaba estar en un mundo que no mostraba representaciones positivas de la gordura en la cultura pop, pero logré encontrar a un montón de mujeres gordas que viven su vida a tope.

Algo con lo que nunca imaginé que sufriría es con cómo la gordofobia de mis amigas volvería a hacerme sentir que no valgo.

A las mujeres se les suele decir que la culpa de esos estándares de belleza poco realistas es de los hombres y los medios de comunicación. Esa solo es una parte de la verdad. Las personas que más han interiorizado esos mensajes y se esfuerzan por mantenerlos como si fuera su trabajo a jornada completa a menudo son las propias mujeres.

Yo misma he tratado de extirparme mi propia gordofobia, desestigmatizar la palabra gorda y dejar de participar en la cultura de la dieta. No obstante, cuando me encaro con las mujeres de mi alrededor y les digo que estoy incómoda con la crítica que acaban de hacer del cuerpo de otra mujer, de su propio cuerpo o cuando les pido que no utilicen la palabra gorda en un sentido despectivo, por lo general se enfadan y se ponen a la defensiva.

Hace un par de semanas, salí con un grupo de amigas y empezamos a contar historias terribles sobre nuestros exnovios. Como reacción a una historia particularmente deplorable, una de las mujeres dijo que ojalá el ex en cuestión estuviera gordo ahora. ¿Acaso la gordura es el peor mal que le puedes desear a una persona?