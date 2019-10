La gráfica comparación de Wyoming que mejor explica la exhumación de Franco

“Ya no hay vuelta atrás”, ha afirmado El Gran Wyoming, antes de sentenciar que “si esto fuera un partido de fútbol los jugadores estarían en el túnel de vestuarios y el entrenador estaría diciendo ‘ venga Franco, calienta que sales ’”.

Ante la inminencia de tan histórico momento, El Gran Wyoming ha preguntado a la también presentadora Sandra Sabatés qué se va a poner para la exhumación: ¿Crees que es muy atrevido un palabra de honor?”, ha bromeado, ante la cara de pocos amigos de Sabatés.

Carmen Calvo también ha concretado que no se va a permitir el acceso a la prensa durante la extracción del cuerpo, por el respeto a la familia, algo que según Wyoming “está muy bien, porque todo el mundo tiene derecho a una hora sin cámaras”.

En referencia al traslado de los restos, Wyoming ha opinado que “por tener un último detalle con Franco” se deberían “transportar sus restos en el vehículo que más le gustaba: su famoso Rolls Royce”.

Aunque “si no está disponible” optaría por “mandarle un Cabify, que también es negro y encima te dan una botellita de agua”: “Después de 40 años, Franco tendrá la boca seca”, ha ironizado.

El presentador de El Intermedio no ha querido dejar pasar por alto la actitud del PSOe ante esta exhumación, sobre la que ya ha empezado a sacar pecho: “Sánchez se ha venido tan arriba con la exhumación que no me extrañaría que fuese él mismo quien lo exhume. Aunque sería una pena, porque siempre lleva la manicura perfecta”.