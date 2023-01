La hija de la dueña de La Madrina cuenta lo que hacía Chicote en las grabaciones

“Yo tenía pánico. Yo no quería hacerlo”, ha confesado Bea, que ha comentado que fue su madre la que accedió porque no tenía nada que esconder ya que su cocina estaba limpia y su cocina estaba rica.

Después, ha contado cómo fueron las grabaciones y ha revelado que Chicote no suele estar durante todo el programa. “Ten en cuenta que él no está durante todo el programa. No está durante toda la grabación. Viene durante un determinado tiempo y es como aparece y ahora me dices tú cómo tengo que hacer yo mi trabajo u opinas tú de cómo llevo mi negocio pero si has venido media hora y es plan ‘pero este de qué va’”, ha explicado la hija de la dueña.