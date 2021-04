Cuatro al día, el programa de Joaquín Prat, emitió este jueves la historia de Xavier, un anciano de 90 años que acude todos los días a la residencia en la que está su mujer, Carmen, con alzhéimer.

La historia de la pareja, que lleva 66 años casados, ha emocionado a toda España. Un reflejo es Twitter, donde una joven ha capturado el momento y lleva más de 117.000 me gusta.

“No hay ningún día que falte a esta cita al no ser que ocurra algo imprevisto. Vengo desde que está aquí, hace ya cuatro años”, contó el propio Xavier, que suele llevar fotos antiguas. “Con esta enfermedad recuerdan lo más viejo y, por eso, le traigo imágenes del día de la boda, por ejemplo”, explicó.

El anciano indicó que cuando le habla suele gesticular bastante porque no sabe si ella le oye y le entiende o no. “Ha ido degenerando su capacidad de hablar, al principio repetía lo último que oía, pero luego llegó un momento que ya no dijo nada”, señaló.

Xavier, que conoció a Carmen en unas fiestas de Huesca, aseguró que cree que las personas las reconoce, pero que es incapaz de decirle el nombre: “En cuanto me ve se le pone una cara de alegría”.

“No la podré olvidar, mientras tenga un atisbo de conocimiento no la olvidaré. No la cambiaría por nadie”, finalizó el anciano, que confesó que el pasado martes pudo volver a tocarla después de un año sin hacerlo.

“Este es el amor más puro que existe y el que quiero tener”, ha escrito la tuitera junto a las imágenes, que se han convertido en todo un fenómeno en la red.