La historia de una niña de cinco años que busca estafar al ratoncito Pérez ya ha conquistado Twitter

La tuitera le dijo que la pusiera ella y su respuesta no tiene pérdida: “Vamos a ver tía [en referencia a Ana] el Ratoncito Pérez sabe que ahora no se me mueve ningún diente. Pero tú cómo eres vieja (tengo 24) se te caen al comer y fue lo que pasó, además, si sé da cuenta que es una piedra no va a volver cuando me caigan los otros”.