La importante reflexión del Maestro Joao sobre la sexualidad en 'Sábado Deluxe'

Montajes y traiciones aparte, la participación del Maestro Joao en el concurso de supervivencia lo ha convertido en un colaborador habitual de los debates del reality.

Y este sábado, durante la tertulia en el Deluxe, el vidente reveló un detalle de su infancia que muestra la importancia de tener información sobre la sexualidad.

Fue al hablar de las operaciones de cirugía estética a las que se ha sometido a lo largo de su vida y llegó a confesar que en el pasado había llegado a valorar un cambio de sexo.

“En mi juventud, cuando yo hacía de Rocío Jurado, que en gloria esté, en ese momento de controversia, sí que me lo planteé”, reveló a un atónito Jorge Javier Vázquez.

El astrólogo explicó que se había llegado a creer que era una mujer atrapada en un cuerpo de hombre porque le gustaba imitar a la más grande: “Empecé a los 13 años a hacer de la Jurado”.

“Verás, por eso me gusta tanto que ahora haya información. Porque antes, la tendencia era que había dos tipos de gays y el que era así de una manera más femenina, pues es porque quería ser mujer. Y no. Después descubrí que no tenía por qué ser así”, explicó.