A unos días de la final de Supervivientes (Telecinco), el hambre ha hecho mella en los concursantes. Tanto que una de las escenas más famosas de la historia del cine ha llegado a Honduras gracias al maestro Joao, que se metió en la piel de Escarlata O'Hara (Lo que el viento se llevó) en la gala de este jueves, en la que Sofía y Logan se alzaron con el título de los primeros finalistas de esta edición.

El drama estaba servido. Jorge Javier Vázquez pidió a los tres nominados (Hugo, Logan y Joao) que se despidieran de manera individual de Cayo Paloma, mientras paseaban por la playa. El primero fue el maestro, que pronunció un discurso de lo más teatral y sentido. El presentador, al verlo coger un puñado de arena y besarla, le pidió que hiciera un homenaje a la película de 1939.

"Aquí me he reído muchísimo. En este agua he saltado y he hecho volteretas, y he dejado pasar mis pensamientos sintiendo que he sido una persona especial. He sentido que recobraba mi niñez", explicó el concursante. Aunque su discurso no quedó ahí: "En este lugar tan aislado, he sido más español que nunca y me he sentido, como decía Rocío Jurado, una montaña de fuerza y de energía".

Ante tal imagen, el presentador no pudo evitar observar que Joao estaba "muy escarlata O´Hara", y le pidió que recreara una de las escenas del largometraje. Finalmente, con la música épica de fondo y muy metido en el papel, el maestro pronunció la gran frase: "A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre". Con la intensidad del momento, el superviviente cayó de rodillas en la arena.

Definitivamente, ha nacido una estrella. Joao explicó que la isla le ha hecho recuperar una infancia y una adolescencia que no había tenido, entre lágrimas.

Mira aquí el momento.