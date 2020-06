La indignación de Sherpa, de 'Barón Rojo', contra TVE y Podemos: "Esperaba este rastrero veto"

Sherpa, mítico integrante del grupo Barón Rojo, ha detallado en su cuenta de Twitter la “censura” a la que habría sido sometido por parte de Televisión Española por culpa de “el comisario bolchevique R.M. Mateo de capo de TVE, y la gente de Podemos”.

El cantante ha explicado que iba a participar en Lazos de Sangre, el programa de Boris Izaguirre en TVE, para hablar de la formación del grupo humorístico Martes y Trece junto a humoristas como Carlos Latre y El Dúo Sacapuntas.

“Os aseguro que si alguien fue una de las claves para la formación de ese grupo genial, fuimos por orden de importancia: Mi mujer, Carolina y después yo”, ha señalado en el hilo”.

Sherpa ha denunciado que después de grabar su intervención la productora le ha llamado para explicarle, a dos días de la emisión, que su parte no iba a emitirse “porque solo quiere presencia exclusiva de humoristas”.

“El productor se deshacía en excusas y le he dicho: ’No te preocupes, porque estando el comisario bolchevique R.M. Mateos de capo de TVE, y la gente de Podemos en el consejo de administración, lo raro es que no me vetaran por lo que viene sucediendo estos últimos meses debido a mis declaraciones contra el gobierno por la mala gestión de la Pandemia”, ha afirmado.

Éstos son los demócratas que venían a sanear y regenerar la vida política y social de España”, ha sentenciado.