La inesperada respuesta de Albert Rivera cuando le preguntan por Inés Arrimadas

El exlíder de Ciudadanos Albert Rivera ha sorprendido este jueves con su respuesta tras ser preguntado sobre si Inés Arrimadas está cometiendo un error cuando “intenta sacar a Sánchez de ese marasmo en el que tanto le gusta estar”.

En una entrevista con Carlos Herrera en la Cadena Cope, Rivera ha empezado aclarando que en su libro dedica “palabras y buenas palabras a Inés” y a todos los compañeros de su partido. “Les deseo lo mejor y deseo que Ciudadanos vuelva a esos cuatro millones de votantes que tuvimos, esa es la labor que tiene la ejecutiva y ojalá les vaya bien”, ha comenzado.

Rivera ha puntualizado que él no va a tutelar ni a decir que lo que tiene que hacer la formación política, pero ha subrayado que tampoco va a dejar de decir lo que opina. “Y yo soy un convencido desde hace tiempo de que Sánchez no es de fiar, que no es que esté obligado a pactar con los nacionalistas o Podemos, sino que es su plan para mantenerse en el poder una década”, ha sentenciado.

“Dígame usted si no es una banda Bildu, dígame si no es una banda la banda de golpistas sediciosos de Cataluña o dígame usted si no es una banda los que quieren desmontar la monarquía parlamentaria y organizar esa nueva república sin contar con la mayoría de españoles”, ha proseguido.

Rivera ha recalcado que el problema “no es es el entorno de Sánchez”, sino que “Sánchez ha elegido ese entorno”. “Sigo pensando que ese es el plan, no ha cambiado. Respeto lo que haga cada partido, cada dirigente de cada partido, pero no puedo dejar de opinar lo que opino ni de contar lo que he vivido y he visto”, ha rematado.

Ante esas palabras, el propio Carlos Herrera ha querido insistir afirmando: “Deduzco que a usted no le gusta que Ciudadanos negocie los presupuestos de Sánchez”.

“No voy a ser un jarrón chino ni a interferir en las decisiones. Yo le digo lo que yo opino y yo opino que Sánchez tiene una estrategia que es para una década, que es seguir pactando con esa banda”, ha zanjado.