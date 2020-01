La Cámara autonómica defendió en el escrito que presentó ante la JEC que las causas del cese del president las decide el Parlament y que es la Cámara autonómica la que se reserva la última decisión, así como los plazos para acatar o no la orden de la Junta Electoral.

Esta decisión de la JEC estima los recursos que presentaron PP y Cs tras la sentencia del TSJC que le condenó y que no es firme. El Tribunal Supremo aún debe dirimir el recurso presentado por la defensa del máximo responsable de la Generalitat.

El organismo encargado de garantizar la validez de los procesos electorales ha ordenado a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que, una vez notifique el resultado de su decisión, declare la vacante como diputado autonómico de Torra. Y que expida la credencial al siguiente candidato de la lista con la que concurrió Junts per Catalunya a los comicios del 21 de diciembre de 2017.

La JEC ha aplicado escrupulosamente el artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que considera “inelegibles” a quienes cumplen condena por delitos contra la Administración Pública, entre ellos la desobediencia, incluso aunque la sentencia que lo ha condenado no sea firme. “Torra concurre en la causa de inelegibilidad sobrevenida en el artículo”, explica el acuerdo.

La ley electoral, no obstante, sí permite la inhabilitación sin que se haya posicionado el Supremo, pero esa decisión es controvertida jurídicamente. Los jueces de la Junta provincial lo corroboraron en la votación a la que llegaron divididos .

PP, Ciudadanos y Vox ya pidieron a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que revocaran el acta al president para que fuera destituido antes de que llegue una sentencia firme. No obstante, el órgano desestimó en Nochebuena ese recurso precisamente por ese motivo, ya que consideró que revocar el acta antes de que haya una sentencia firme vulneraría el derecho a la representación política de los ciudadanos de Cataluña.

Otro de los jueces, sin embargo, emitió un voto diferente y apuntó que el president Torra debe ser apartado ya del escaño que ostenta en la Cámara y, por tanto, debe dejar de ser el máximo responsable de la Generalitat.

Los jueces electorales han dirimido la inhabilitación de Torra un dia antes de que comience el pleno de investidura de Pedro Sánchez. El dirigente socialista logró este jueves la abstención de los 13 diputados de ERC, claves para su triunfo el próximo 7 de enero.

La diputada de Junts per Cataluña en el Congreso, Laura Borràs, no escondió este jueves que la decisión de la JEC puede llevar a Cataluña a unos comicios anticipados. La diputada independentista aseguró que las negociaciones entre PSOE y ERC, que han conducido al acuerdo que hará que los republicanos se abstengan, han abierto una “fractura” con su socio en el Govern.

La ofensiva de la oposición

Los populares presentaron el recurso ante la JEC, junto a Cs, para torpedear la investidura de Sánchez y desestabilizar a ERC, que gobierna junto al dirigente catalán. “Torra no puede ser presidente, ni Junqueras puede ser eurodiputado. Por eso presentamos sendos recursos ante la Junta, para que sean destituidos de manera automática”, ha asegurado el vicesecretario de comunicación Pablo Montesinos, quien ha denunciado las presiones que según él han sufrido los jueces.

Ciudadanos ha remarcado este viernes que no han pedido su destitución, sino que se avale la incompatibilidad de su puesto en la Cámara con su estatus jurídico. “Hemos pedido que se declare su incompatibilidad como diputado autonómico, algo que posteriormente supondría la pérdida de su cargo”, ha especificado el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal.