La justicia nos viola

Sus nefastas sentencias son sin duda los golpes más dolorosos, ya no sólo para las víctimas sino para toda la sociedad. Sus intolerables fallos se están convirtiendo en claras advertencias para las mujeres y señales de barra libre para los delincuentes. “SI ERES MUJER Y BEBES, LA JUSTICIA NO TE AMPARARÁ”, “6 HOMBRES CONTRA UNA MENOR NO SE CONSIDERA INTIMIDACIÓN” o “SI ERES MUJER Y ESTÁS INCONSCIENTE, TE PUEDEN VIOLAR LIBREMENTE” podrían ser los claims de la campaña. Se pegarían en las copas de las discotecas, como se hace con las cajetillas de tabaco, para alertar sobre las consecuencias jurídicas que puede tener consumir alcohol si eres una mujer.

Esta semana la Justicia española nos ha vuelto a violar con su sentencia: la Audiencia de Barcelona ha considerado que la violación grupal de 5 hombres a una adolescente en Manresa es abuso y no una agresión sexual, porque la víctima no había opuesto resistencia. También ha considerado inocente a un sexto hombre que “tan sólo” se masturbaba mientras los demás la violaban, sin hacer nada para evitarlo. Ella era una. Ellos eran seis. Y lo que resulta obvio a ojos de toda la sociedad parece invisible para el criterio de los magistrados.

Para los jueces, 6 hombres acorralando a una mujer no es intimidación. Para los jueces, que algunos de ellos se pasasen una pistola y la víctima lo viera tampoco lo es. Para los jueces, 5 hombres penetrando a una mujer inconsciente no es violencia. Para los jueces, que los violadores no se cercioraran de la edad de la víctima es admisible porque ese dato “les resultó indiferente”. Para los jueces, la frase “15 minutos cada uno y no tardes” no tiene nada que ver con un grupo de hombres que agreden a una mujer tratándola como un objeto y no como una persona con derechos.